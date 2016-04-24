Великобританія заявила про можливу відправку військ до Лівії

Великобританія може направити свої війська до Лівії для боротьби з терористами угруповання "Ісламська держава", повідомляє Slon.ru з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Філіпа Хаммонда.

"Немає сенсу що-небудь виключати, тому що ніколи не знаєш, як будуть розвиватися події. Але якщо коли-небудь стане питання військового участі Британії в будь-якому вигляді – на землі, у воді або в повітрі – він буде розглядатися Палатою громад", – сказав глава британського зовнішньополітичного відомства.

Хаммонд пояснив намір тим, що в майбутньому ІД може перетворити Лівію плацдарм для здійснення терористичних атак на Європу чи на кораблі в море.

Раніше президент США Барак Обама назвав військову операцію в Лівії своєю головною помилкою за роки перебування на посту.

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З 2014 року в Лівії триває внутрішній конфлікт між прихильниками міжнародно визнаної Палати представників і проісламського Загального національного конгресу, який призвів до фактичного поділу країни на дві частини. Низку регіонів Лівії контролює ИГИЛ.