Американські військові виконають спостережний політ над Росією

Про це журналістам розповів начальник входить в Міноборони РФ національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, повідомляє ТАСС.

"У період з 25 по 30 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія США виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - розповів він.

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Російські фахівці на борту американського літака будуть контролювати дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження, уточнив Рижков.

ОС-135Б не призначений для застосування будь-якої зброї.

Як відомо, договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році. Росія ратифікувала його в 2001 році. Зараз у роботі в рамках договору беруть участь понад 30 держав. Документ передбачає регулярні спостережні польоти країн - учасниць угоди над територією один одного.