Американські військові виконають спостережний політ над Росією
Військові інспектори США виконають спостережний політ над Росією з 25 по 30 квітня на літаку ОС-135Б в рамках Договору з відкритого неба.
Про це журналістам розповів начальник входить в Міноборони РФ національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, повідомляє ТАСС.
"У період з 25 по 30 квітня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба місія США виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б", - розповів він.
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Російські фахівці на борту американського літака будуть контролювати дотримання узгоджених параметрів польоту та застосування передбаченої Договором апаратури спостереження, уточнив Рижков.
ОС-135Б не призначений для застосування будь-якої зброї.
Як відомо, договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році. Росія ратифікувала його в 2001 році. Зараз у роботі в рамках договору беруть участь понад 30 держав. Документ передбачає регулярні спостережні польоти країн - учасниць угоди над територією один одного.