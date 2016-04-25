США хочуть виділити $3,4 мільярда на стримування агресії Росії

Як передає Deutsche Welle з посиланням на американську газету The Hill, у 2017 році на ці цілі може бути виділено до 3,4 млрд доларів.

«У нас є кошти для розміщення військових частин у різних країнах Східної Європи. Це найголовніше - мати представництво в регіоні і засвідчувати підтримку нашим союзникам», - заявив високопоставлений член комітету Адам Сміт.

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Як зазначає видання, експерти заявляли про необхідність застосування заходів на адресу Москви ще з 2014 року, коли РФ анексувала Крим і почала надавати підтримку сепаратистам на сході України. Проте події останніх двох тижнів, коли, зокрема, Росія проводила небезпечні маневри в Балтійському морі, охарактеризовані як "непрофесійні, провокаційні і небезпечні", знову поставили на порядок денний питання про заборону дій РФ. У числі основних заходів - так звана Європейська ініціатива підтримки, яка покликана надавати допомогу європейським військовим, стурбованим діями Москви.

«Сума, яку можуть виділити, в чотири рази перевищує бюджет, затверджений на 2015 рік. Крім того, може бути надана фінансова допомога Україні у розмірі 150 млн доларів, які підуть на навчання та екіпіровку військових національної армії», - йдеться в повідомленні.