У Росії звинувачують "українську пропаганду" в "руйнуванні" відносин між Україною і РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Москві заступник голови Ради Федерації Юрій Воробйов.

"Пропаганда в Україні просто одурманює людей, вважаючи, що росіяни - це злочинці, росіяни вбивають, знищують жителів України, загрожують Україні агресією. Це поширюється щоденно, щогодини, втовкмачується в голови", - заявив російський депутат.

За його словами, "наслідки такої пропаганди жахливі – вони на роки можуть змінити відносини між нашими братніми країнами".

"В Росії - цього взагалі немає, в Росії як було добре ставлення до своїх братів і сусідів, так воно і залишилося. Інша справа - наше ставлення до керівництва України", - заявив сенатор.

Він запитав, чи буде покарання за таку "неправдиву пропаганду і політику руйнування добрих людських стосунків" між простими людьми - росіянами і українцями.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії на Донбасі.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели економічні санкції проти Росії.