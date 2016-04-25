Представники ЮНЕСКО прибули в зруйновану бойовиками Пальміру
12:41, 25 квітня 2016Світ
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Кілька співробітників ЮНЕСКО з Франції та Лівану в понеділок прибули до Пальміри для спільного аналізу з сирійськими колегами стану історичної частини міста, яке у березні було звільнене від терористів.
REUTERS
Про це повідомило по телефону РИА Новости джерело в управлінні культурної спадщини та музеїв Сирії.
"Чотири співробітника ЮНЕСКО прибули у Сирію. Два співробітника з Бейрута і два — з Парижа. Вони самі подивляться на пошкодження і проведуть попередній аналіз з нашими фахівцями. Знаходитимуться там всього один день", — розповів співрозмовник агентства.
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Як повідомляв УНІАН, глава генерального директорату старожитностей і музеїв Сирії Мамун Абдулкарім підтвердив, що найвідоміші пам'ятники Пальміри зруйновані.
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