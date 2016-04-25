Представники ЮНЕСКО прибули в зруйновану бойовиками Пальміру

12:41, 25 квітня 2016
Світ
137 0

Кілька співробітників ЮНЕСКО з Франції та Лівану в понеділок прибули до Пальміри для спільного аналізу з сирійськими колегами стану історичної частини міста, яке у березні було звільнене від терористів.

REUTERS

Про це повідомило по телефону РИА Новости джерело в управлінні культурної спадщини та музеїв Сирії.

"Чотири співробітника ЮНЕСКО прибули у Сирію. Два співробітника з Бейрута і два — з Парижа. Вони самі подивляться на пошкодження і проведуть попередній аналіз з нашими фахівцями. Знаходитимуться там всього один день", — розповів співрозмовник агентства.

Читайте такожСША привітали звільнення Пальміри від ісламістів

Як повідомляв УНІАН, глава генерального директорату старожитностей і музеїв Сирії Мамун Абдулкарім підтвердив, що найвідоміші пам'ятники Пальміри зруйновані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter