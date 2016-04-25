Представники ЮНЕСКО прибули в зруйновану бойовиками Пальміру

Про це повідомило по телефону РИА Новости джерело в управлінні культурної спадщини та музеїв Сирії.

"Чотири співробітника ЮНЕСКО прибули у Сирію. Два співробітника з Бейрута і два — з Парижа. Вони самі подивляться на пошкодження і проведуть попередній аналіз з нашими фахівцями. Знаходитимуться там всього один день", — розповів співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, глава генерального директорату старожитностей і музеїв Сирії Мамун Абдулкарім підтвердив, що найвідоміші пам'ятники Пальміри зруйновані.