Найвідоміші пам'ятки Пальміри зруйновано – влада Сирії

11:01, 29 березня 2016
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Глава генерального директорату старожитностей і музеїв Сирії Мамун Абдулкарім підтвердив, що найвідоміші пам'ятки Пальміри зруйновано.

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Як розповів Мамун Абдулкарім, зруйновано символи Пальміри - храм Бела (I століття) і храм Баалшаміна (II століття), а також Тріумфальну арку, статую Лев Аллат, поховальні вежі у так званій Долині гробниць, передає Газета.ру.

Разом з тим, майже непорушеним виявився театр, побудований за часів римського панування, і численні погруддя, які, як побоювалися експерти, терористи могли продавати на «чорному ринку» старожитностей.

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«Пошкодження статуї Лев Аллат також незначні, вона підлягає реставрації», – заявив Абдулкарім.

Також стало відомо, що департамент старожитностей і музеїв Сирії направив до Пальміри першу групу своїх фахівців. Експерти провели попереднє обстеження вцілілих пам'яток.

Для відновлення зруйнованих і пошкоджених пам'яток знадобиться близько п'яти років, якщо буде надано своєчасну матеріальну підтримку.

Крім того, загроза стародавнім пам'яткам зберігається, оскільки бойовики вирили під ними свої укриття.

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