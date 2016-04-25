Обама підтвердив плани США збільшити військовий контингент в Сирії в шість разів

Він повідомив, що бійці будуть навчати місцевих жителів і допомагати їм боротися з «Ісламською державою», повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

У свою чергу сірійські повстанці, що також борються з ІД, підтримали це рішення влади Сполучених Штатів Америки, проте закликали до більш рішучих заходів, зокрема, постачання ракет, додає агентство.

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Як зазначає Reuters, рух «Демократичні сили Сирії» (SDF), в який входять курдські загони народної самооборони (YPG), є основним сирійським партнером Сполучених Штатів та їх союзників у боротьбі з ІД. «Будь-яка підтримка, яку вони пропонують, це добре, але ми очікуємо більшої допомоги», — заявив представник SDF Талал Силос.

Нагадаємо, раніше про плани США збільшити військовий контингент в Сирії повідомляло видання The Wall Street Journal.