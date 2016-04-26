На грецькому острові Лесбос - зіткнення мігрантів з поліцією (фото)
У центрі для мігрантів на грецькому острові Лесбос в Егейському морі відбулися зіткнення між мігрантами і поліцією.
Мігранти кидали в поліцейських каміння і обливали їх водою. Крім того, мешканці табору підпалили сміттєві баки. Деякі учасники зіткнень отримали травми.
Заворушення почалися, коли табір відвідували міністр у справах міграції Греції і його колега з Нідерландів, передає Російська служба ВВС.
URGENT: Police teargas jour apr? s jour in #Lesbos camp, Greece – reports https://t.co/MFBrrmApmVpic.twitter.com/4hXLc4UxFn— RT@RT_com) April 26, 2016
Раніше Анкара і Брюссель підписали угоду про повернення в Туреччину мігрантів, які нелегально прибули до Греції, в тому числі і на її острови в Егейському морі.
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У відповідності з договором мігранти, які прибули в Грецію нелегально після 20 березня, повинні бути повернуті в Туреччину, якщо вони не звернуться до влади з проханням про притулок або якщо їм буде відмовлено у такому проханні.
За кожного повернутого в Туреччину нелегального мігранта ЄС зобов'язався прийняти сирійського біженця з таборів, що перебувають на турецькій території, якщо у нього є достатні підстави для звернення за політичним притулком.