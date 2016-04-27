Опозиціонер РФ розкрив схему потрапляння викрадених мільйонів в офшор "гаманця Путіна"

У "путінський гаманець" гроші переказували фігуранти "справи Магнітського". І не просто ті ж самі люди, а ті ж самі гроші, йдеться у блозі опозиціонера Олексія Навального на його сайті.

Так, майже мільйон доларів вкрадених 230 мільйонів був заплачений фірмі, яка на 100% належить найкращому другу Путіна.

Детально схема розписана тут:

Тобто вона виглядала так: спочатку з російського бюджету шляхом махінацій з поверненням ПДВ було вкрадено $230 млн. Потім у лютому 2008 року вкрадені гроші "відмиваються" — проганяються через кілька офшорних фірм, і в результаті осідають на офшорі під назвою Delco. І останній крок: у травні 2008-го гроші витрачаються на покупку акцій "Роснефти" у фірми, яка на 100% належить Ролдугіну. Офшору дістається 70 тис. акцій "надбання Росії", а Ролдугіну - 800 тис. доларів.

Читайте також"Панамський скандал": Sueddeutsche Zeitung спростовує заяви Путіна про свій зв'язок із Goldman Sachs

"Були гроші в скарбниці РФ, а опинилися на офшорі найкращого друга Путіна. До статті навіть додається договір на купівлю акцій між двома офшорами", - йдеться на сайті Навального.

При цьому, розповідає опозиціонер, згідно з офіційною російською версією, гроші з бюджету вкрали зовсім не чиновницькі шахраї на кшталт Карпова, Кузнєцова і подружжя Степанових, а особисто Браудер з Магнітським.

Крім того, Навальний нагадав головну фабулу справи Магнітського: співробітниці 29-ої податкової крутили схеми з поверненням нібито перевиплаченого податку на прибуток і ПДВ. Представляли липові документи і "повертали" за ним мільярди з бюджету. Для цих схем використали кілька фірм, вкрадених під час поліцейських рейдів у фонду "Ермітаж". А Сергій Магнітський був аудитором цих фірм, схему незаконного повернення виявив, після чого був заарештований і закатований у в'язниці до смерті.

"Злодії з податкової та МВС, які вкрали з бюджету РФ $230 мільйонів і витратили їх на квартири в Москві і Дубаї, дорогі автомобілі і дачі, переказували частину вкраденого й на офшори "гаманця Путіна". За що мали повний імунітет і гарантії безпеки", - описує реальну схему Навальний.

Раніше журналістське розслідування співробітників російської "Новой газеты" і американської некомерційної організації "Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань" на основі "панамських документів" виявило у Ролдугіна чотири офшорні компанії. Через них проводилися операції з акціями держкомпаній («Роснефть», «Ростелеком», «ВТБ», «КамАЗ», «АвтоВАЗ»), що дозволяли, за даними журналістів, отримувати кілька мільйонів доларів за кожну операцію.

Після цього Путін заявив, що пишається такими людьми, як Ролдугін, якого він називає своїм близьким другом. За його словами, віолончеліст майже всі зароблені гроші витратив на музичні інструменти, які надає державним установам.