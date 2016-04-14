Путін: Інформація про "панамські офшори" достовірна, але за нею "стирчать вуха" США

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Вони не публікують недостовірну інформацію про офшори, інформація достовірна. Таке враження, що її готували не журналісти, а, швидше за все, юристи і за стилем викладу і за фактами. Адже вони конкретно нікого ні в чому не звинувачують. У цьому вся і справа, просто напускають туману», - сказав Путін.

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«Хтось із числа моїх друзів займається якимось бізнесом, питання. Чи не потрапляють гроші з цих офшорах якимось чиновникам, в тому числі президенту», - сказав він.

При цьому він заявив, що авторам в голову не могло прийти, що його друг музикант Сергій Ролдугіна міг додуматися до того, щоб «всі зароблені гроші направити на придбання музичних інструментів».

«У нас ще у Росії ще можна уявити собі хабар у вигляді цуценят, але скрипками та віолончелями - я ще не чув», - сказав він.

За його словами, «ці діячі (автори розслідування - УНІАН) попали пальцем у небо, може, ще кудись, ще тому, що ці речі індивідуальні, і зрозуміло колекціонерам, у кого вони знаходяться, продати їх неможливо».

Путін заявив, що Ролдугін купив дві скрипки, дві віолончелі - унікальні, одну з них за 12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, так звані «Панамські документи», отримані після витоку інформації, викривають чинних і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і уникненні відповідальності.