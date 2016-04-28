Бомбардування Алеппо: 200 жертв за 6 днів, ООН закликає Москву і Вашингтон втрутитися

Активізація військових дій довкола Алеппо, яка відбувається останніми тижнями, підриває мирні переговори в Женеві, покликані зупинити п'ятирічну війну. Спецпредставник ООН по Сирії Стефан де Містура закликав президентів США і Росії втрутитися в ситуацію. Про це пише Reuters.

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За інформацією Сирійської обсерваторії, за останні шість днів при бомбардуваннях і обстрілах у розділеному між урядовими військами і силами опозиції Алеппо загинули близько 200 осіб. Дві третини жертв – з боку опозиції.

"Катастрофічне погіршення ситуації в Алеппо, яке відбувається в останні 1-2 дні, ставить під загрозу гуманітарну допомогу для мільйонів сирійців. Я не можу висловити, наскільки високі ставки на найближчі дні та години", - заявив голова комісії ООН з гуманітарної допомоги Ян Егеланн.

Що стосується Женевських переговорів, Де Містура висловив надію на те, що вони поновляться вже в травні, але дати не назвав.

"Де б ви не були, ви чуєте розриви мінометних снарядів, артобстріли і шум літаків. Немає районів, які не постраждали. Люди опинилися на краю. Ніхто не знає, що буде далі", - розповідає голова підрозділу Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Алеппо Вальтер Гросс.

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Джерело в проасадівських військах повідомило агентству, що літаки урядових сил не працювали в районах, по яких завдали авіаударів. В армії Асада відкидають повідомлення про те, що вони атакували госпіталь в Алеппо.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великобританії, заявляє, що в результаті авіаударів по утримуваним опозицією районах Алеппо в четвер загинула 31 людина. При бомбардуванні госпіталю, яке сталося пізно увечері 27 квітня, загинули щонайменше 27 осіб.

На підконтрольних урядовим силам територіях при обстрілах з боку опозиції загинули 14 осіб, повідомило сирійське провладне агентство SANA.

Прес-секретар МКЧХ Еван Уотсон в Женеві сказав Reuters: "Будь-які напади на лікарні є військовим злочином. Чи є військовим злочином саме цей випадок – вирішить слідство та суд".

Як повідомляв УНІАН, в Алеппо під бомбардування потрапила лікарня "Лікарів без кордонів". В результаті авіаудару загинули близько 30 людей, десятки поранених.

У сирійській опозиції заявили, що авіаудару завдала російська авіація.

Росія відкидає звинувачення у бомбардуванні Алеппо, заявляючи про літак "антиіділівської" коаліції.

Раніше США узгодили з Росією нову, 24-годинну систему моніторингу режиму припинення вогню у Сирії, а також запропонували Москві розмежувати території країни, вільні від ведення бойових дій.