У Москві під покровом ночі провели репетицію параду перемоги (відео)

Вулицями столиці пройшла військова техніка, у тому числі танки Т-34-85, Т-90 і Т-14 "Армата", бронеавтомобілі і зенітні ракетні комплекси, пише Лента.ру.

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Зазначається, що через репетиції були тимчасово введено обмеження в роботі метрополітену, також перекривався рух наземного транспорту.

Репетиції параду в Москві відбудуться 5 і 7 травня.