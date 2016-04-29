У Москві під покровом ночі провели репетицію параду перемоги (відео)
10:47, 29 квітня 2016Світ
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У центрі Москви в ніч на п'ятницю, 29 квітня, відбулася репетиція параду перемоги.
Скріншот відео
Вулицями столиці пройшла військова техніка, у тому числі танки Т-34-85, Т-90 і Т-14 "Армата", бронеавтомобілі і зенітні ракетні комплекси, пише Лента.ру.
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Зазначається, що через репетиції були тимчасово введено обмеження в роботі метрополітену, також перекривався рух наземного транспорту.
Репетиції параду в Москві відбудуться 5 і 7 травня.
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