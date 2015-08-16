У Варшаві відбувся парад на честь польського війська (фоторепортаж)

Дата цього свята приурочена до річниці битви з Червоною армією під Варшавою в 1920 році, перемога поляків у якій врятувала їх від панування більшовицької Москви, передає "Радіо Свобода".

Тисячі людей зібралися в центрі Варшави, щоб подивитися на польські, американські та канадські війська, які взяли участь параді.

«Сьогодні ми відзначаємо радісне свято перемоги Польщі – 95-річчя великої Варшавської битви, в якій польські солдати мужньо і незалежно від свого походження зупинили більшовицьке нашестя не тільки на Польщу, а й на Європу», – сказав, приймаючи парад, президент Польщі Анджей Дуда.

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Головнокомандувач говорив про необхідність модернізації та посилення польської армії, а також ще тіснішу співпрацю з союзниками по НАТО.

У параді взяли участь близько 1600 солдатів, сотні одиниць бойової техніки, у тому числі літаки і вертольоти.

Перший такий військовий парад у вільній Польщі був організований у 2007 році з ініціативи тодішнього президента Леха Качинського.

Тим часом, як наголошують польські історики, у масовій свідомості росіян дата 15 серпня 1920 року відсутня, оскільки вона не вписувалася в старанно створювану в СРСР легенду про непереможність Червоної армії.

Радянсько-польська (а в польській історіографії «польсько-більшовицька») війна 1919–1921 років закінчилася тимчасовою відмовою керівництва ленінської Росії від планів поширення «світової революції» на країни Центральної і Західної Європи. Про це, як наголошують у Польщі, в нинішній Європі практично ніхто не пам’ятає.