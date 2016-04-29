Китай і РФ виступили проти поставок Південній Кореї новітніх американських систем ПРО

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Переговори про постачання Сеулу ПРО THAAD (протиракетного комплексу рухомого наземного базування для висотного позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності) почалися після серії запусків балістичних ракет КНДР.

29 квітня на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ КНР Ван І глава МЗС Росії Сергій Лавров охарактеризував поведінку Пхеньяну як безвідповідальне.

У той же час, за словами Лаврова, Вашингтон використовує дії КНДР як привід для нарощування військового потенціалу в регіоні та розміщення глобальної системи ПРО.

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"Ми єдині в тому, що північнокорейська сторона має утриматися від будь-яких нових безвідповідальних кроків, і одночасно підкреслили контрпродуктивності і небезпеку спроб використовувати дії Пхеньяна, при всій їх неприйнятність, як привід, як привід для нарощування військового потенціалу в регіоні та розгортання тут позиційного району глобальної протиракетної оборони США", - сказав Лавров.

Зі своєї сторони китайський міністр закордонних справ заявив, що плани розміщення на Корейському півострові системи ПРО США будуть зачіпати стратегічну безпеку як Китаю, так і Росії.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Пхеньян провів другий за добу пуск ракети "Мусудан", що за всіма ознаками закінчився невдачею. Розрахункова дальність польоту ракети становить приблизно 3-4 тис. км.