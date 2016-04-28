КНДР вдруге за добу спробувала запустити ракету

Про це повідомив представник міністерства оборони Південної Кореї, передає Бі-бі-сі. Це вже третій невдалий пуск ракети "Мусудан". Другий був проведений раніше сьогодні і також був невдалим.

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Першу ракету намагалися запустити 15 квітня, в день народження засновника КНДР Кім Ір Сена, проте вона також не злетіла.

На початку місяця влада КНДР повідомила про успішне наземне випробування двигуна нового типу міжконтинентальної балістичної ракети.

Ракета "Мусудан" названа на честь села на північному сході Північної Кореї, поблизу якої знаходиться стартовий майданчик для запуску ракет.

Розрахункова дальність польоту ракети становить приблизно 3-4 тис. км.

Незважаючи на режим санкцій, який діє у відношенні країни, Пхеньян не зменшує кількість показових військових випробувань і навчань.