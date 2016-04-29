Вертоліт з 14 людьми на борту розбився в Норвегії

14:09, 29 квітня 2016
Світ
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Вертоліт Eurocopter 225, на борту якого знаходилися 14 людей, зазнав аварії біля міста Берген на південно-західному узбережжі Норвегії.

флаг Норвегии / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, вертоліт зазнав аварії на невеликому острові і вибухнув, передає Бі-бі-сі.

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Представник місцевої поліції каже, що внаслідок аварії вертоліт повністю зруйнований.

На місці працюють рятувальні служби. Інформації про загиблих і поранених внаслідок аварії поки немає.

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