Норвегія планує скоротити збройні сили, але посилити кордон з Росією

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Independent Barents Observer.

Норвегія планує виділити 16,2 млрд євро на армію протягом наступних 20 років, що на 2,7 млрд менше, ніж пропонувалося минулої осені.

Повідомляється, що скорочення збройних сил запланованt з метою придбання 52 новітніх винищувачів F-35, а також нових підводних човнів і патрульних літаків.

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Збройні сили Норвегії планують скоротити на 1100 військовослужбовців і 450 цивільних осіб.

Відзначається, що новий план з оптимізації військового бюджету буде представлений норвезькому парламенту в червні цього року.

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