Майже 700 випадків зараження вірусом Зіка зафіксовано в Пуерто-Ріко

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters, яке цитує Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

За даними агентства, ускладнення, викликані вірусом Зіка, стали причиною смерті одного з хворих. Ще у п'яти, що заразилися, імовірно, виявлений синдромом Гієна-Барре, рідкісне неврологічне захворювання, яке ослаблює м'язи і може бути причиною паралічу.

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Вперше лихоманка ЗІка була виявлена в 1947 році в Уганді. 1 лютого Світова організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала спалах лихоманки Зіка в країнах Південної і Північної Америки надзвичайною ситуацією для міжнародного охорони здоров'я.

Переносниками вірусу виступають комарі Aedes aegypti. До клінічних ознак захворювання належать підвищення температури, лихоманка, головний біль, болі в м'язах і суглобах. В кінці листопада 2015 року в міністерстві охорони здоров'я Бразилії попередили, що зараження вірусом Зіка в період вагітності може викликати у дитини мікроцефалію - вроджений дефект, який полягає в значному зменшенні розміру черепа і супроводжується розумовою відсталістю, різними відхиленнями, порушеннями слуху та зору.