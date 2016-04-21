У Бразилії встановили білборди, які вбивають комарів

Як повідомляє N+1, білборди під назвою "Mosquito Killer" були створені рекламними агентствами Posterscope і NBS. Два щити, встановлені в Ріо-де-Жанейро, підсвічуються флуоресцентними лампами і виділяють вуглекислий газ та розчин молочної кислоти, тим самим імітуючи дихання і піт людини. Комарі, які підлітають до білбордів, затягуються всередину за допомогою спеціального механізму, після чого помирають через зневоднення.

"Mosquito Killer" може приманювати комарів в радіусі до 2,5 кілометрів. Компанії виклали у відкритий доступ деталі своєї розробки, так що подібний щит можна буде створити і в інших містах.

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