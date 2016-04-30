НАТО направить ще 4 тисячі солдатів до східних кордонів - WSJ

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує розмістити чотири батальйони чисельністю 4 тис. осіб на східних кордонах Альянсу у Європі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлені джерела.

Західні союзники готуються розмістити чотири батальйони у Польщі та країнах Балтії, що буде частиною зусиль Альянсу зі зміцнення власних кордонів біля Росії у відповідь на посилення військової активності Москви.

Загальна чисельність військ чотирьох батальйонів становитиме близько 4 тис. осіб.

Сполучені Штати, скоріш за все, забезпечать два батальйони, тоді як Німеччина та Велика Британія по одному батальйону.

Заступник міністра оборони США Роберт Ворк під час відвідування Брюсселя підтвердив загальну чисельність сил та сказав, що військове нарощення здійснюватиметься у відповідь на більшу активність Росії біля Литви, Латвії та Естонії, у регіоні, де напруження зростає.

"Росіяни проводять багато несподіваних військових навчань одразу ж біля кордонів, з великою кількістю військ. З нашої точки зору, ми можемо стверджувати, що це є надзвичайно провокаційною поведінкою", - наголосив Ворк.

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Видання звертає увагу, що російські високопосадовці своєю чергою неодноразово казали, що вони посилюють військове нарощення та проводять навчання у відповідь на зосередження сил НАТО та агресивну позицію по відношенню до Москви.

У лютому міністри оборони країн-членів Альянсу затвердили основні принципи розміщення військ на східних рубежах у Європі, але дипломати повідомили, що не було остаточно вирішено щодо нової кількості сил та внеску кожного члена Альянсу у посилення присутності на сході Європи. Штаб верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО в Європі направив рекомендації у штаб-квартиру Альянсу у Брюсселі, які наразі розглядаються.