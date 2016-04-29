Уряд ФРН підтвердив плани відправки німецьких солдатів до Литви

Про це вона заявила у п'ятницю, 29 квітня, після зустрічі з литовським прем'єр-міністром Альгірдасом Буткявічюсом. "При цьому я особливо хочу підкреслити, що для нас дуже важливо, щоб ми діяли в межах договору НАТО-Росія", - сказала Меркель, повідомляє dw.

Водночас вона наголосила на сподіванні активізувати діалог між Росією та альянсом. "Ми повинні постійно продукувати і уможливлювати нагоди для переговорів", - сказала канцлер.

Офіційний представник Міністерства оборони Німеччини Єнс Флосдорфф на урядовій прес-конференції у п'ятницю підтвердив інформацію, яку плани напередодні поширили німецькі ЗМІ. Відповідаючи на запитання DW, він разом з тим уточнив, що в НАТО наразі обговорюються різні моделі, і лише одна з них передбачає варіант, за якого Німеччина візьме на себе управління майбутнім озброєним формуванням у Литві та поряд з іншими країнами НАТО направить до його складу військовослужбовців Бундесверу. Остаточне ж рішення буде ухвалено на варшавському саміті альянсу в липні 2016 року.

Читайте такожЛавров назвав найбільш агресивну державу НАТО для Росії

Напередодні видання Spiegel повідомило про прибуття до Литви 1000 військових НАТО, передовсім німецьких та британських солдатів. Як повідомило видання, попередньої домовленості про військову місію було досягнуто під час "міні-саміту" у Ганновері за участі, зокрема, Анґели Меркель, Барака Обами та Девіда Кемерона.