За 9 днів в Алеппо загинули майже 250 мирних жителів – сирійські правозахисники

За дев'ять днів бойових дій в сирійському Алеппо загинули майже 250 осіб.

Про це повідомив Сирійський центр моніторингу прав людини, який базується у Британії, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними організації, щонайменше п'ятеро осіб загинули в суботу.

Влада Сирії продовжує авіаудари по позиціях повстанців. Самі повстанці також обстрілюють підконтрольні владі райони міста.

У той же час оголошене в ніч на суботу перемир'я в Дамаску і прибережних районах Сирії в цілому дотримується. За інформацією Бі-Бі-Сі, якщо воно зберігатиметься, то Вашингтон попросить Росію переконати президента Сирії Башара Асада припинити удари і в Алеппо.

Раніше Росія в ході переговорів у США відмовилася включити Алеппо в список регіонів, на які поширюється перемир'я. У підсумку цей список поповнили лише Дамаск (на добу) і провінції Латакія (на троє діб).

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У Міністерстві оборони США відзначили, що припинення вогню в цих районах не поширюється на обстріл позицій екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Такий же принцип діє і в сирійських регіонах, в яких режим припинення вогню ввели ще два місяці тому. За даними спостерігачів, в цілому перемир'я в цих районах дотримується.