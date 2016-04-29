В Алеппо після невеликого затишшя поновилися бої

Як повідомляють ЗМІ, за даними армії президента країни Башара Асада, 8 людей загинули внаслідок обстрілу представниками опозиції мечеті, яка знаходиться в підконтрольному армії районі Баб аль-Фарадж, передає Бі-бі-сі.

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У свою чергу, як повідомляють співробітники служб порятунку, в результаті авіаудару постраждала лікарня в районі Мардж, який знаходиться під контролем представників опозиції.

Сирійські військові раніше повідомили про "режимі тиші", який буде оголошений у Сирії в суботу. Він буде діяти протягом 24 годин в Дамаску і в столичному передмісті Східна Гута, а в Латакії триватиме 72 години.

Про "режимі тиші" в Алеппо, де за останні сім днів загинули 200 мирних жителів, у заяві не йдеться.

В останні дні в Сирії, незважаючи на формально триваюче перемир'я, знову активізувалися бойові дії.