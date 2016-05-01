Бойовики "Ісламської держави" обстріляли турецький Кіліс: є постраждалі - Reuters
10:21, 01 травня 2016Світ
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У місті розірвалися дві ракети.
REUTERS
Дві ракети, випущені з підконтрольної ІДІЛ території Сирії, впали у турецькому прикордонному місті Кіліс. Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє Reuters.
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За інформацією співрозмовників видання, щонайменше дві людини були поранені.
Кіліс, який знаходиться безпосередньо біля кордону Туреччини та Сирії, регулярно потрапляє під обстріли. У суботу в місті впали ще три ракети, але тоді обійшлося без жертв. Тиждень тому під час обстрілу загинула одна людина, 26 були поранені.
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