Бойовики "Ісламської держави" обстріляли турецький Кіліс: є постраждалі - Reuters

Дві ракети, випущені з підконтрольної ІДІЛ території Сирії, впали у турецькому прикордонному місті Кіліс. Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє Reuters.

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За інформацією співрозмовників видання, щонайменше дві людини були поранені.

Кіліс, який знаходиться безпосередньо біля кордону Туреччини та Сирії, регулярно потрапляє під обстріли. У суботу в місті впали ще три ракети, але тоді обійшлося без жертв. Тиждень тому під час обстрілу загинула одна людина, 26 були поранені.