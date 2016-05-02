З США на Кубу вирушив перший за півстоліття круїзний лайнер

05:15, 02 травня 2016
Світ
467 0

З американського Маямі на Кубу на тлі відновлення відносин між двома країнами вирушив перший за 50 років круїзний корабель.

/ tampabay.com

Як повідомляє BBC, лайнер "Адонія" з 700 пасажирами вийшов з порту Майамі в неділю увечері і прибуде в Гавану в понеділок.

Оператор "Адонії" компанія Carnival Corporation в майбутньому планує організовувати круїзи на Кубу щомісяця.

У своїх проспектах компанія пропонує американцям шанс на власні очі побачити "живу і різноманітну культуру, яку раніше більшість громадян США бачили тільки на фотографіях".

Читайте такожСервіс з бронювання готелів Booking.com запрацює на Кубі

Уряд Куби на чолі з Раулем Кастро офіційно дозволив кубинцям подорожувати в США морем тільки минулого тижня. Серед пасажирів корабля є люди, які покинули острів в дитинстві. Вони вперше повертаються на Кубу десятки років потому.

В кінці 2014 року США і Куба почали дипломатичне зближення. У липні 2015 року після більш ніж півстолітньої перерви відкрилися посольства США на Кубі і Куби в США. В березні 2016 року відбувся історичний візит президента США Барака Обами на Кубу.

Читайте такожУ Білому домі задоволені прийомом Обами на Кубі

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter