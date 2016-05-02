З США на Кубу вирушив перший за півстоліття круїзний лайнер

Як повідомляє BBC, лайнер "Адонія" з 700 пасажирами вийшов з порту Майамі в неділю увечері і прибуде в Гавану в понеділок.

Оператор "Адонії" компанія Carnival Corporation в майбутньому планує організовувати круїзи на Кубу щомісяця.

У своїх проспектах компанія пропонує американцям шанс на власні очі побачити "живу і різноманітну культуру, яку раніше більшість громадян США бачили тільки на фотографіях".

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Уряд Куби на чолі з Раулем Кастро офіційно дозволив кубинцям подорожувати в США морем тільки минулого тижня. Серед пасажирів корабля є люди, які покинули острів в дитинстві. Вони вперше повертаються на Кубу десятки років потому.

В кінці 2014 року США і Куба почали дипломатичне зближення. У липні 2015 року після більш ніж півстолітньої перерви відкрилися посольства США на Кубі і Куби в США. В березні 2016 року відбувся історичний візит президента США Барака Обами на Кубу.

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