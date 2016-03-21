Обама: майбутнє Куби визначатимуть самі кубинці

Про це заявили президент США Барак Обама і голова Державної ради Куби Рауль Кастро на спільній прес-конференції у Гавані після переговорів, повідомляє радіо "Свобода".

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У своєму виступі Барак Обама наголосив, що відносини між країнами "не можуть змінитися за одну ніч". У той же час він зазначив, що США готові розвивати з Гаваною ділові зв’язки. Зокрема, цього року відновляться прямі рейси американських авіакомпаній на Кубу.

Президент США заявив, що майбутнє Куби мають визначати самі кубинці. При цьому він зазначив, що права людини, зокрема свободи слова та зібрань, є "універсальними цінностями".

У свою чергу, Рауль Кастро говорив про перспективу розширення торговельних відносин між країнами. Він закликав Конгрес США зняти запроваджене понад півстоліття тому торговельне ембарго, а також повернути під контроль Гавани американську військово-морську базу у Гуантанамо.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент США прибув на Кубу з офіційний дводенним візитом. Це перший візит глави США в карибську державу за 88 років. Багато журналістів відзначають, що цей візит знаменує собою поворот у американсько-кубинських відносинах.