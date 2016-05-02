Винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень піднімалися для перехоплення російських літаків

Про це повідомили у Міноборони Литви, передає РБК.

26 квітня винищувачі був підняті за тривогою з авіабази Шяуляй, вони супроводили Су-27, що вилетів з Калінінграда.

"Літак летів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, не передавши попередньо план польоту, без використання бортового транспондера і без підтримки зв'язку з центрами управління повітряним рухом", — зазначили у відомстві.

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27 квітня аналогічний інцидент повторився з літаком Іл-38, 28 квітня винищувачі повітряної поліції НАТО двічі піднімалися для перехоплення Іл-18 та Іл-38, а 29 квітня був перехоплений Іл-20, повідомили у литовському міністерстві.

Нагадаємо, 18 квітня УНІАН повідомляв, що винищувачі НАТО в країнах Балтії два рази піднімалися для перехоплення російських літаків, що пролітали в міжнародній зоні Балтійського моря.