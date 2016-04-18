Винищувачі НАТО двічі за тиждень піднімалися для перехоплення російських літаків

Про це повідомляє Delfi.lt.

12 квітня з Емарі (Естонія) на розпізнавання і перехоплення російських СУ-27, які летіли без радіолокаційного автовідповідача, без плану польоту, не підтримували зв'язки з центрами управління польотами, і транспортного літака Ту-134, який летів без радіолокаційного автовідповідача, з планом польоту і підтримував радіозв'язок, вилетіли винищувачі НАТО.

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Російські літаки перебували в міжнародній зоні над Балтійським морем і летіли з материкової частини Росії в Калінінградську область.

15 квітня винищувачі з Емарі розпізнали і супроводили п'ять російських військових літаків: три транспортних і два винищувачі.

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Транспортні літаки Ту-134 і Ан-12 летіли з Калінінградської області в континентальну частину Росії без радіолокаційних автовідповідачів, з планами польоту, підтримували радіозв'язок з центрами управління польотами, Іл-76, що летів з континентальної частини РФ в Калінінград з планом польоту, включеним автовідповідачем, підтримував зв'язок з центрами управління польотами.

Два винищувачі Су-27 летіли без радіолокаційного автовідповідача, без плану польоту, не підтримували зв'язки з центрами управління польотами.

Всі ідентифіковані літаки перебували в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.