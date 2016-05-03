Названий регіон, де пірати небезпечніші за сомалійських

Найбільш небезпечною для мореплавців через зростання активності піратів і застосовуване ними насильство визнано Гвінейську затоку. Про це йдеться в доповіді американської організації Oceans Beyond Piracy, який цитує Російська служба ВВС.

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Гвінейська затока Атлантичного океану омиває такі країни, як Гана, Того, Бенін, Нігерія та Камерун.

Згідно зі звітом, якщо раніше пірати переважно прагнули захопити нафтові танкери через їх вантаж, то з падінням цін на нафту вони переходять до викрадення людей заради викупу.

У той же час сомалійські пірати біля східного берега Африки вже не становлять такої загрози, як раніше, завдяки міжнародній операції військово-морських сил. У 2015 році сомалійські пірати не захопили жодного судна.

Як повідомляло Міжнародне морське бюро, з початку року біля берегів Західної Африки жертвами викрадень стали 44 мореплавця.

Також відзначається, що в цілому в світі активність піратства знижується: за перший квартал 2016 року було зареєстровано 37 випадків піратства та збройного пограбування, тоді як минулого року за той же період сталося 54 подібних інциденти.

Кожні два з трьох захоплень суден у світі припадають тепер на піратів з Нігерії та Кот-Д'івуару, наголошується в доповіді Міжнародного морського бюро.