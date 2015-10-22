Пірати взяли в заручники двох українців і двох литовців біля берегів Нігерії - ЗМІ

Про це повідомляє морський Бюлетень.

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"Рефрижератор Solarte було атаковано піратами в точці 03 55Н 005 26Еб близько 100 миль на захід від Порт-Харкорт, в 0230 Грінвіч 19 жовтня. Судно було на ходу, прямуючи в Порт-Харкорт з Котону, Бенін. Пірати взяли в заручники чотирьох членів екіпажу: двох громадян Литви і двох України. Судно, за наявними даними, в Порт-Харкорт так поки і не прибуло. Поки що це все, що відомо", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що судно належить росіянам.