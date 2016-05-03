Глава Пентагону розповів про наміри НАТО розмістити 4 батальйони біля східних кордонів

Міністр оборони США Еш Картер підтвердив, що НАТО обговорює можливість розмістити чотири батальйони в східних країнах альянсу, передає Reuters.

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Картер розповів, що НАТО обговорює розміщення чотирьох батальйонів у країнах Балтії та Польщі. За даними WSJ, мова йде про приблизно 4000 військових з армій США та союзників.

"Це один з варіантів, які зараз обговорюються. Очевидно, що ми беремо участь у цих обговореннях. Але я не хочу забігати наперед", - зазначив Картер, проте відмовився розповісти про деталі переговорів і можливу чисельнысть контингенту.

Як повідомлялося, країни Балтії – Естонія, Латвія і Литва, які приєдналися до НАТО в 2004 році, після анексії Криму в 2014 звернулись по більш активну присутність сил альянсу.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомив, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує розмістити чотири батальйони чисельністю 4 тис. осіб на східних кордонах Альянсу в Європі. Західні союзники готуються розмістити чотири батальйони в Польщі та країнах Балтії, що буде частиною зусиль Альянсу щодо зміцнення власних кордонів біля території Росії у відповідь на посилення військової активності Москви.