Туреччина скасовує візи для громадян ЄС

Влада Туреччини оголосила про скасування віз на в'їзд до країни для громадян Євросоюзу. Рішення про це опубліковано в офіційному бюлетені Resmi Gazete, з посиланням на HaberRa пише "РБК".

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Цей крок є одним із 72 критеріїв, які Брюссель вимагає від Анкари за скасування віз для турків, що подорожують до ЄС.

При цьому зазначено, що це рішення почне реалізовуватися тільки після того, як Євросоюз оголосить про введення безвізового режиму з Туреччиною.

Як повідомлялося, 4 травня Єврокомісія представить третій звіт про прогрес у лібералізації візового режиму з Туреччиною. У ЗМІ з'явилася інформація, що ЄК рекомендує скасувати візи. Раніше йшлося про те, що Анкара виконала менше половини з 72 умов для лібералізації візового режиму. Одним з головних "каменів спотикання" є відмова Туреччини визнавати Кіпр, розділений між турецькою владою на півночі і греками-кіпріотами на півдні, владу яких визнають на міжнародному рівні.