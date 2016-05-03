Єврокомісія запропонує скасувати візи для громадян Туреччини - ВВС

Європейська комісія згодна скасувати візи на в'їзд до Шенгенської зони для громадян Туреччини, але є ряд умов. Про це з посиланням на власні джерела пише Російська служба ВВС.

Читайте такожШтайнмаєр виступив на підтримку безвізового режиму ЄС для Туреччини

Як відомо, рішення про введення безвізового режиму з Туреччиною – частина домовленості між Брюсселем і Анкарою, в рамках якого Туреччина погодилася приймати мігрантів, повернутих з Греції, куди вони прибули нелегально з турецької території.

Однак, за інформацією ВВС, Туреччина має виконати певні умови. Якщо Єврокомісія в середу запропонує введення безвізового режиму з Туреччиною, це буде зроблено з великою неохотою.

"Джерела в Єврокомісії кажуть, що вона схвалить пропозицію про введення безвізового режиму з Туреччиною, але при цьому Анкарі буде сказано, що умови змінені не будуть", - зазначає видання.

Зазвичай ЄС вимагає від країни, що претендує на безвізовий в'їзд до Європи для своїх громадян, дотримання принципів свободи слова, забезпечення незалежності судів і змін в антитерористичному законодавстві з тим, щоб ефективно захищати права меншин.

На даний момент Туреччина цим вимогам навряд чи відповідає. Анкара регулярно придушує опозицію, застосовуючи швидше автократичні, ніж демократичні методи.

У той же час прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу заявив, що його країна виконала всі свої зобов'язання в рамках цієї угоди, і назвав життєво важливим питання про безвізовий режим з країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, між Туреччиною і ЄС укладено угоду, згідно якого з 20 березня мігранти, що прибувають в Європу з території Туреччини, будуть відправлені назад у разі, якщо вони не звернуться за політичним притулком, або ж якщо їм буде відмовлено у такому притулку. В обмін на кожного громадянина Сирії, повернутого до Туреччини, Євросоюз згоден прийняти одного сирійського біженця, що знаходиться у Туреччині.

Правозахисники висловлюють сумніви в легальності подібної схеми, а також стверджують, що Туреччину не можна назвати безпечною країною для депортованих біженців.

В угоді, йдеться, що Анкара має до 4 травня виконати 72 умови для того, щоб візи були скасовані до кінця червня. За словами дипломатів, Туреччина виконала лише половину з цих умов.