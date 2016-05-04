Головний конкурент Трампа відмовився від участі у президентських перегонах
05:37, 04 травня 2016Світ
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Сенатор від штату Техас Тед Круз у своїй промові після поразки на праймеріз в штаті Індіана заявив, що більше не буде боротися за номінацію від республіканців.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Я говорив, що продовжу боротьбу за номінацію до тих пір, поки є видимий шлях до перемоги. Сьогодні з сумом мушу сказати, що цей шлях закрито", - сказав Круз.
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Тед Круз був основним суперником мільярдера Дональда Трампа. Він регулярно займав другі місця на республіканських праймеріз. З виходом Круза з гонки шанси Трампа отримати номінацію на посаду президента від республіканців стали практично абсолютними.
Як повідомляв УНІАН, мільярдер Дональд Трамп виграв праймеріз в штаті Індіана і опинився за крок від того, щоб отримати автоматичне висунення на пост президента США від Республіканської партії.
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