Головний конкурент Трампа відмовився від участі у президентських перегонах

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я говорив, що продовжу боротьбу за номінацію до тих пір, поки є видимий шлях до перемоги. Сьогодні з сумом мушу сказати, що цей шлях закрито", - сказав Круз.

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Тед Круз був основним суперником мільярдера Дональда Трампа. Він регулярно займав другі місця на республіканських праймеріз. З виходом Круза з гонки шанси Трампа отримати номінацію на посаду президента від республіканців стали практично абсолютними.

Як повідомляв УНІАН, мільярдер Дональд Трамп виграв праймеріз в штаті Індіана і опинився за крок від того, щоб отримати автоматичне висунення на пост президента США від Республіканської партії.