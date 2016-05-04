Лавров заявив, що Асад Росії не союзник
19:02, 04 травня 2016Світ
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Президент Сирії Башар Асад Росії не союзник, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
REUTERS
"Асад нам не союзник, між іншим. Так, ми його підтримуємо в боротьбі з тероризмом і в збереженні сирійської держави. Але він не є союзником в тому сенсі, в якому Туреччина є союзником США",- сказав Лавров в інтерв'ю РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше Асад заявляв, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.
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