Лавров заявив, що Асад Росії не союзник

19:02, 04 травня 2016
Світ
2037 0

Президент Сирії Башар Асад Росії не союзник, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

REUTERS

"Асад нам не союзник, між іншим. Так, ми його підтримуємо в боротьбі з тероризмом і в збереженні сирійської держави. Але він не є союзником в тому сенсі, в якому Туреччина є союзником США",- сказав Лавров в інтерв'ю РИА Новости.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що ніхто не може виграти війну у Сирії

Нагадаємо, раніше Асад заявляв, що готовий провести дострокові президентські вибори, якщо цього захоче народ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter