Страхові виплати через найбільшу пожежу в Канаді становитимуть мінімум $7 мільярдів

Пожежа в канадській провінції Альберта, що триває вже тиждень, коштуватиме як мінімум 7 млрд доларів. Стільки становить сума страхових виплат, рекордна для Канади, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пожежа, що почалася в провінції Альберта, вже поширилась на сусідню провінцію Саскачеван. Влада говорить, що вона може тривати місяці. Через спекотну погоду і ліси, що висохли від спеки, вогонь вже захопив удвічі більшу територію, ніж на початку. Влада попереджає також про сильно забруднене повітря.

Вогонь вирує на площі понад 2 тис. кв. км, і влада вважає, що тільки сильні зливи можуть допомогти рятувальникам взяти вогонь під контроль.

Понад 100 тис. чоловік були евакуйовані з Форту Мак-Мері. Повна евакуація жителів міста повинна завершитися до вечора неділі. Жителів Форту МакМері попередили, що вони не зможуть повернутися в свої будинки найближчим часом. Крім вогню, який став відступати від міста, є й інша причина – пошкодження енергоносіїв і непридатна питна вода.

Близько 1,6 тис. будинків згоріло. З вогнем борються понад 500 пожежників, в операції беруть участь 15 вертольотів і 14 літаків.

Ще однією проблемою для евакуйованих жителів міста стала доля їхніх домашніх тварин. Багато господарів просто не встигли взяти з собою своїх улюбленців.

Пошуком тварин, які залишилися в місті, займаються волонтери. Вони збирають дані про зниклих собак і котів. Серед інших, у них є прохання про пошук 32 геконів, що жили в одному з будинків міста.