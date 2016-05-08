У Канаді зростає площа лісових пожеж, які вирують уже тиждень (фото)

Площа лісових пожеж, які вирують поблизу канадського міста Форт Мак-Мері, може збільшитися вдвічі, про це попередила прем'єр провінції Альберта Рейчел Нотлі, передає Reuters.

За її словами, ситуацію ускладнює спекотна погода. «Ми отримали попередження, що в цих умовах площа пожежі може подвоїтися. Крім того, вогонь може дістатися до кордону Саскачевану (провінція на півдні центральної частини Канади — ред.). Взяти вогонь під контроль не вдається», — сказала на брифінгу Нотлі.

Вона зазначила, що жителі міста Форт Мак-Мери, яких евакуювали раніше через пожежу, найближчим часом не зможуть повернутися в свої будинки. Вона зазначила, що в місті відключено газ, його енергосистема пошкоджена, а вода непридатна для пиття.

Раніше повідомлялося, що з Форт-МакМюррея було евакуйовано понад 80 тис. жителів. За останніми даними уряду провінції Альберта, вже вигоріло 156 тис. га лісів, пожежа вирує вже сьомий день. Її тушать більше 50 пожежників, 15 вертольотів і 14 літаків, передає РБК.

Reuters зауважує, що дана лісова пожежа може стати найбільшою в історії країни. Її повний масштаб ще належить оцінити. З посиланням на одного із неназваних аналітиків агентство повідомляє, що страхові збитки можуть перевищити $7 млрд.