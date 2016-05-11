ЄП призупинив роботу над безвізовим режимом для Туреччини - ЗМІ

Парламентарій від Нідерландів Біргіт Зіппель заявила, що відпрацювання досьє почнеться, коли Туреччина виконає всі 72 умови, передає ZN.UA з посиланням на EUobserver.

"Я не думаю, що яка-небудь країна, чи то Туреччина, чи Німеччина, або ще хтось, може дійсно повністю виконати всі ці вимоги протягом такого короткого проміжку часу", - додала вона.

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Нагадаємо, на початку травня Європейська Комісія запропонувала надати Туреччині безвізовий режим і очікує, що Анкара буде здатна виконати вимоги згідно з критеріями, які ще залишаються, до кінця червня. "Це стосується заходів щодо запобігання корупції, переговорів щодо угоди з Європолом, запропонувати співпрацю у сфері юстиції всім державам-членам, привести законодавство про захист даних у відповідність зі стандартами ЄС і переглянути законодавство щодо тероризму. Інший критерій буде досягнуто 1 червня, коли набуде чинності угода про реадмісію", - деталізував віце-президент ЄК Франс Тіммерманс.