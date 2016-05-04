Єврокомісія рекомендувала надати безвізовий режим Туреччині

Про це повідомив сьогодні віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

"За останні тижні Туреччина досягла вражаючого прогресу. Ще залишається дещо зробити, і якщо Туреччина буде так продовжувати, вони можуть виконати вимоги, які ще залишаються. Тому зараз ми можемо зробити пропозицію, яка відкриває двері для Європейського парламенту та держав-членів ухвалити рішення зняти візові вимоги, коли критерії будуть виконані. Залишається виконати п'ять вимог, які, як ми очікуємо, Туреччина зможе виконати до кінця червня", - заявив він.

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Віце-президент ЄК нагадав, що йдеться про 72 вимоги у відповідності до критеріїв, «які в разі наявності всіх захисних заходів гарантують безвізовий режим».

Тіммерманс назвав критерії, які ще має виконати Туреччина.

«Це стосується заходів щодо запобігання корупції, переговорів щодо угоди з Європолом, запропонувати співробітництво у сфері юстиції всім державам-членам, привести законодавство щодо захисту даних у відповідність до стандартів ЄС та переглянути законодавство щодо тероризму. Інший критерій буде досягнутий 1 червня, коли набуде чинності угода про реадмісію", - деталізував віце-президент ЄК.