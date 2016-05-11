Євросоюз поки не буде надавати Туреччині безвізовий режим - Шульц

Про це Мартін Шульц сказав у коментарі Deutschlandfunk, передає "ЄвроПравда". За його словами, Європарламент не буде обговорювати питання безвізового режиму доки Анкара не виконає всі умови для скасування віз. Мова йде, зокрема, про реформу законів по боротьбі з тероризмом і зміни до закону про захист даних.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина поки не виконала 5 з 72 умов, необхідних для скасування візового режиму.

Раніше турецький міністр з питань відносин з ЄС Волкан Бозкір заявив, що Туреччина не може внести зміни в своє антитерористичне законодавство, яке відповідає стандартам Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська комісія 4 травня висунула законодавчу пропозицію Європейському парламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян Туреччини.

У той же час в Єврокомісії наголосили, що Туреччина все ще має виконати 5 пунктів "дорожньої карти" до кінця червня. В них, зокрема, йдеться і про зміни антитерористичного законодавства.