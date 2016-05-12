Forbes склав рейтинг найдорожчих брендів світу, лідирує Apple

Видання оцінює вартість Apple в $154,1 млрд. Друге місце посіла Google, чия вартість збільшилася до $82,5 млрд, третє - Microsoft, ціна якої склала $75,2 млрд, пише lb.ua.

У п'ятірку також увійшли Coca-Cola та Facebook відповідно з $58,5 млрд і $52,6 млрд.

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У число 25 найдорожчих брендів також потрапили IT-компанії IBM та Intel, автоконцерни Toyota, BMW, Mercedes-Benz і Honda, компанія Disney і мережа швидкого харчування McDonalds.

Рейтинг найдорожчих брендів складається журналом Forbes з 2010 року. Всі ці роки Apple займає в них перше місце.