Forbes склав рейтинг найдорожчих брендів світу, лідирує Apple
07:07, 12 травня 2016Світ
1060 0
Американська корпорація Apple в шостий раз очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі за версією журналу Forbes.
REUTERS
Видання оцінює вартість Apple в $154,1 млрд. Друге місце посіла Google, чия вартість збільшилася до $82,5 млрд, третє - Microsoft, ціна якої склала $75,2 млрд, пише lb.ua.
У п'ятірку також увійшли Coca-Cola та Facebook відповідно з $58,5 млрд і $52,6 млрд.
Читайте такожКвартальний прибуток Facebook зріс майже втричі
У число 25 найдорожчих брендів також потрапили IT-компанії IBM та Intel, автоконцерни Toyota, BMW, Mercedes-Benz і Honda, компанія Disney і мережа швидкого харчування McDonalds.
Рейтинг найдорожчих брендів складається журналом Forbes з 2010 року. Всі ці роки Apple займає в них перше місце.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter