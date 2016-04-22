Один із засновників Apple хоче, щоб компанія платила більше податків

Таку думку висловив один із засновників компанії Стів Возняк, передає Бі-бі-сі. "Мені не подобається думка про те, що Apple може бути нечесною і не платити ті податки, які я плачу особисто... Я плачу більше 50% податків з усього, що я заробляю. Я думаю, що це частина життя, і так потрібно чинити. Це відноситься до всіх компаніями в світі", - зазначив Стів Возняк.

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У 2014 році влада Євросоюзу відкрила кілька розслідувань щодо низки міжнародних компаній, які були запідозрені в тому, що незаконно отримували податкові пільги, у тому числі Apple, Facebook, Google і Amazon.

Зокрема, влада ЄС оголосили про початок перевірок податкових угод компанії Apple в Ірландії та інтернет-магазину Amazon в Люксембурзі.