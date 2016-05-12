Україна, США, Великобританія і Франція в ООН заблокували ініціативу РФ щодо терористичних груп

За даними дипломатів, для включення осіб або організацій в «чорний список» антитерористичний комітет Ради безпеки ООН повинен прийти до єдиної думки, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Наголошується, що Росія внесла заявку на внесення «Ахрар аш-Шам» і «Джейш аль-Іслам» в список терористичних угруповань 26 квітня. Причиною такого кроку, за словами постпреда Росії при ООН Віталія Чуркіна, «стали відомості про те, що дані угруповання, які воюють в Сирії, тісно пов'язані з терористичними організаціями, насамперед «Ісламською державою» і «Аль-Каїдою».

Внесення формувань в перелік антитерористичного комітету РБ ООН виводить їх з-під дії режиму припинення вогню у Сирії, тим самим дозволяючи наносити по ним удари. Режим припинення вогню діє в Сирії з 27 лютого 2016 року.

На початку квітня Радбез ООН відхилив внесену Росією заяву щодо учасників переговорів по врегулюванню конфлікту в Сирії. У заяві містився заклик забезпечити «максимально представницький характер міжсирійского діалогу» і запросити на переговори в Женеву сирійських курдів.