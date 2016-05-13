США розмістили в Лівії дві опорні бази спецназу - The Washington Post

За даними газети The Washington Post, військовослужбовцям, які прибули в кінці 2015 року, була поставлена задача заручитися підтримкою місцевих збройних угруповань для боротьби з ІДІЛ, пише Українська правда.

"Дві команди, чисельністю не менше 25 військовослужбовців, діють на території міст Місурата і Бенгазі з метою виявлення потенційних союзників серед місцевих збройних угруповань і збору розвідувальної інформації про загрози", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що крім "контактних команд" США подібною діяльністю в регіоні займаються військові з Франції та інших країн Європи.