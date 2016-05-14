У Бангладеш за два дні в результаті ударів блискавок загинули понад 50 осіб

Серед загиблих багато фермерів, які працювали в грозу на рисових полях, передає Русская служба Би-би-си.

У числі жертв двоє студентів з столиці Дакки - їх вбило під час гри у футбол, - а також підліток, якого вдарило блискавкою під час збору плодів манго.

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Грози - часте природне явище в Бангладеш, але в цьому році вони особливо сильні.

Експерти пов'язують буйство стихії із зростанням середньорічної температури і зникненням лісів.