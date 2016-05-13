На Черкащині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, господарка будинку розповіла, що, перебуваючи під час грози на кухні, вона почула за стіною схоже на електричне тріскотіння та незрозуміле шипіння. Жінка пішла на звук і в цю мить в коридорі стався потужний вибух, після якого жінка впала на підлогу і на кілька секунд втратила свідомість.

Читайте такожУ Миколаївській області жінка померла від удару блискавки

Внаслідок вибуху кульової блискавки значних пошкоджень зазнав дах будинку, а також його перекриття, ударною хвилею вибито вікна. Згоріли не лише усі електричні побутові прилади, а й розплавилася уся електрична проводка в будинку. Електромагнітний імпульс від вибуху кульової блискавки на деякий час вивів з ладу електричні прилади в сусідніх будинках. На щастя, вибух кульової блискавки не спричинив пожежі в будинку.

Кульова блискавка - рідкісне природне явище, що має вигляд рухомого згустка плазми розміром від кількох до кількадесят сантиметрів, іноді видає звук, подібний до шипіння. Щодо природи цього явища досі не існує єдиної думки, втім, беззаперечно те, що кульова блискавка є однією з форм електричного розряду (блискавки у широкому розумінні цього слова).

Існують близько 200 теорій, що пояснюють явище, але жодна з них не отримала абсолютного визнання в академічному середовищі. У лабораторних умовах схожі, але короткочасні явища вдавалося отримати кількома різними способами. Але про походження природної кульової блискавки питання залишається відкритим.