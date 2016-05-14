Пентагон дізнався про надзвичайний стан, що оголошено в столиці ІДІЛ - Рацці

Про це заявив американський полковник Стівен Уоррен, офіційний представник коаліції США проти ІДІЛ, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

За його словами, дані отримані з соцмереж і новинних звітів. «Ми бачили оголошення надзвичайного стану в Рацці, що б це не значило», — сказав він, додавши, що «ворог відчуває загрозу, як йому й слід».

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За його словами, ІДІЛ перегруповує сили навколо міста і всередині нього і намагається зміцнити «певні області», щоб «захистити потенційні цілі авіаударів і наземної атаки».

CNN з посиланням на кількох посадових осіб зазначає, що «робочим допущенням є те, що лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді знаходиться в Рацці. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає, і США продовжують моніторинг розвідданих, які можуть вказати, що він знаходиться в іншому місці. «Багдаді як і раніше вкрай обережний [в питанні своєї безпеки]», — зазначив у розмові з CNN представник Пентагону.