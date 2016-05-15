У Москві звільнили директора кладовища, на якому сталася масова бійка

Про це повідомив керівник департаменту торгівлі і послуг уряду Москви Олексій Немерюк, передає Російська служба ВВС.

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"Прийнято рішення про звільнення з посади директора Хованського цвинтаря. В подальшому ми вживатимемо заходів щодо приватної охоронної фірми, яка не змогла вчасно організувати безпеку кладовища", - сказав Немерюк.

Як відомо, в результаті масової бійки, в якій брали участь близько 200 людей, загинули троє. У зіткненнях використовувалися біти, арматура і вогнепальна зброя.

В ефірі радіостанції "Говорить Москва" Немерюк заявив, що конфлікт стався між охороною кладовища і робітниками з інших країн, що вирішили сховатися на його території.

У прес-службі ГУМВС по Москві повідомили, що учасники конфлікту - переважно нелегальні мігранти - працювали на кладовищі за наймом приватним порядком.

"Всі громадяни, що брали участь у конфлікті, не були співробітниками кладовища. В основному це іноземні громадяни, які незаконно перебувають на території Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Бійка на Хованському кладовищі в Москві сталася в суботу, в ній брали участь близько 200 чоловік, 50 з них були затримані поліцією на місці.

За попередньою інформацією, конфлікт стався через розподілу територій обслуговування кладовища. За фактом вбивства трьох осіб на Хованському кладовищі Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

Як повідомляли російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела в адміністрації кладовища, в бійці брали участь представники кількох національних діаспор: як оборонців — вихідці з Таджикистану та Узбекистану, які працюють обслуговуючим персоналом на цвинтарі, нападниками були вихідці з Дагестану і Чечні, які хотіли "зайняти територію". Як зазначило джерело, обслуговування такого великого кладовища приносить досить великий дохід, у зв'язку з чим і виник конфлікт.