У Москві знайшли третього загиблого під час масової бійки на цвинтарі, 23 людини госпіталізовано

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Зараз йде прочісування всіх секторів кладовища. Під час цих заходів поліцейські виявили тіло третього загиблого", — сказало агентству джерело в правоохоронних органах.

Департамент охорони здоров'я Москви також підтвердив, що в результаті бійки загинули три людини. Ще 23 людини госпіталізовано.

"На даний момент 29 постраждалих. З них троє з летальним результатом, три відмови від госпіталізації і 23 госпіталізовано, четверо у важкому стані", — повідомили в департаменті.

Бійка на Хованському кладовищі в Москві сталася в суботу, в ній брали участь близько 200 чоловік, 50 з них були затримані поліцією на місці.

За попередньою інформацією, конфлікт стався через розподіл території обслуговування кладовища. За фактом вбивства двох осіб на Хованському кладовищі Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.

Як зазначає "РИА Новости", за інформацією джерела в адміністрації кладовища, в бійці брали участь представники кількох національних діаспор: як оборонців — вихідці з Таджикистану та Узбекистану, які працюють обслуговуючим персоналом на цвинтарі, нападниками ж були вихідці з Дагестану і Чечні, які хотіли "зайняти територію". Як зазначило джерело, обслуговування такого великого кладовища приносить досить великий дохід, у зв'язку з чим і виник конфлікт.