У НАТО заявили про уразливість своїх сил швидкого реагування перед РФ

Про це свідчать власні оцінки Альянсу, пише "ЄвроПравда" з посиланням на The Financial Times.

Як заявили двоє генералів НАТО, ознайомлені з логістичним і військовим плануванням альянсу, 5-тисячні сили швидкого реагування та пакет заходів, напрацьованих під час саміту НАТО в 2014 році, будуть занадто вразливі під час фази розгортання в Польщі та країнах Балтії.

Рішення Росії серйозно збільшити свій військовий потенціал у Калінінградській області і наявність у неї значної військової техніки біля своїх кордонів означають, що сили швидкого реагування ризикують бути разгромленими до того, як вони будуть готові вести бойові дії на схід від річки Одер.

Як пише Financial Times, саме ця вразливість сил швидкого реагування стала причиною того, що Альянс вирішив розмістити більше своїх військ на своєму східному фланзі на постійній основі.

Очікується, що на варшавському саміті НАТО у липні вживатимуть заходів, що зміцнюють можливість Альянсу вести територіальну оборону, а не покладатися лише на стримування потенційного супротивника. Це вказує, наскільки НАТО стурбоване можливим військовим конфліктом з Росією в Європі.

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Хоча користь від сил швидкого реагування у випадку повномасштабної війни обмежена, представники НАТО наполягають, що ці сили залишаються життєво важливим елементом оборони. Вони будуть відігравати важливу роль у тому, щоб не дати противнику ввести місцеву владу в оману або організувати заворушення серед місцевого населення з подальшим переростанням їх у збройний конфлікт.

Представники НАТО вважають, що РФ планує застосувати саме такі гібридні методи перед початком міждержавного військового конфлікту.

У НАТО наполягають, що сили швидкого реагування готові бути дислоковані в найкоротші терміни, але визнає, що нарощування російських збройних сил ускладнює ситуацію. Проте, пише Financial Times, в Альянсі готові зробити все необхідне для стримування будь-якої загрози та захисту союзників.

Нагадаємо, з 17 по 27 травня у Польщі на полігоні в Жагані і Свентошуві відбудуться навчання Сил швидкого реагування НАТО під назвою Brilliant Jump.